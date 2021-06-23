يسخر من العدالة.. "أمنستي" تحذر من إعدام إيران لصبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، مساء الثلاثاء، من خطورة قيام السلطات الإيرانية بإعدام صبي اعتقل وهو في سن 17 من عمره.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر قناتها في تطبيق "تلغرام" باللغة الفارسية، وتابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، "تشير التقارير الواردة من طهران إلى أن المسؤولين في النظام الإيراني يخططون لإعدام طفل يدعى حسين شهبازي اعتقل وعمره 17 عاما بتهمة القتل".



وتابعت المنظمة، "من المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق حسين شهبازي، الإثنين المقبل".

واعتبر المنظمة أن "إعدام حسين شهبازي سيكون هجوماً شنيعاً على حقوق الطفل ويسخر من العدالة".





وبحسب منظمة العفو الدولية، أوقف شهبازي في ديسمبر/ كانون الأول 2018 وكان يبلغ حينها 17 عاماً، وصدر بحقه حكم بالإعدام في يناير/ كانون الثاني 2020 خلال "محاكمة جائرة".

ولفتت المسؤولة الحقوقية إلى أنّ شهبازي "أدين جزئياً بناء على اعتراف يقول إنّه أدلى به بعدما تعرّض لتعذيب ولإساءات أخرى".

وشدّدت على أنّ تنفيذ حكم الإعدام إن تمّ "سيكون اعتداءً رهيباً على حقوق الأطفال وسيشكّل إهانة مطلقة للعدالة".

وفي العام 2020 تم إعدام ثلاثة قصّر في إيران وفق منظمة العفو الدولية.

والثلاثاء، أشارت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى أن 95 شخصاً على الأقل، بينهم ستّ نساء، أعدموا في إيران منذ مطلع العام.

وأعلنت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال تقديم تقريرها حول حقوق الإنسان في إيران أنّ "أكثر من 80 من الجانحين الشبّان ينتظرون اليوم في أروقة الموت، يواجه أربعة منهم خطر التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام".

وبحسب باشليه فقد تمّ إعدام 267 شخصاً في إيران في العام 2020، بينهم تسع نساء.