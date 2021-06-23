شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر مسيّرة حوثية ملغومة باتجاه خميس مشيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس الثلاثاء، طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي، باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غرب السعودية. وأكد التحالف في بيان، أن «ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف الأعيان المدنية». وتابع التحالف: «نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد وشيك».

وكان المتحدث باسم قوات تحالف العقيد الركن تركي المالكي، أشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران في المنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وعلى صعيد المواجهات في جبهات القتال في اليمن، لقي ما لا يقل عن 30 عنصراً حوثياً مصرعهم، وأصيب العشرات، في مواجهات، امس الثلاثاء، مع قوات الجيش اليمني ووحدات المقاومة الشعبية في جبهات مديرية رغوان، شمال غرب مأرب. ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصادر عسكرية تأكيد انكسار الميليشيات، وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح بعد أن حاولت التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان.

وقالت المصادر إن المعارك احتدمت منذ الساعات الأولى لصباح الثلاثاء، إثر محاولة الميليشيات التقدم، إلا أن الأبطال كانوا لها بالمرصاد، وأسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً وإصابة آخرين، وتدمير عتاد متنوع تابع للميليشيات.

وفي وقت متأخر ليل أمس الأول الاثنين، اندلعت مواجهات شرسة بعد أن أفشلت قوات الجيش هجومين للميليشيات في جبهتي صرواح والمشجح.

وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، بينما لاذ من بقي منها بالفرار من أمام أبطال الجيش والمقاومة. وشنت مقاتلات التحالف قصفاً بعدة غارات على تعزيزات وآليات الميليشيات في جبهة المشجح أدت إلى تدمير 3 عربات ومقتل من كانوا على متنها.

وشنت مدفعية الجيش اليمني قصفاً عنيفاً على مواقع وتمركزات ميليشيات الحوثي المتمردة في أطراف محافظة مأرب. واستهدف القصف تعزيزات الميليشيات القادمة إلى جبهة الكسارة، ما أسفر عن تدميرها، ومصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية. في السياق، نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، استهدفت بها مواقع متفرقة للميليشيات، في الجبهة ذاتها. وأسفر القصف الجوي عن تكبيد الميليشيات الحوثية، خسائر في الأرواح والعتاد.