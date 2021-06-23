شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى.. واعتداءات على أهالي «الشيخ جراح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة للقوات الاسرائيلية التي أجبرت مقدسياً على هدم منزله بنفسه بذريعة البناء دون ترخيص، وشنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، بينما اعتدى المستوطنون بحماية الشرطة الاسرائيلية على أهالي حي الشيخ جراح، وهددوا سكان ثلاثة منازل في الحي بالاخلاء، في حين تستعد الشرطة الاسرائيلية لعمليات قمع جديدة بحق الفلسطينيين في المدن المختلطة داخل مناطق الـ 48، بينما طالبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الوسطاء بالضغط على السلطات الإسرائيلية للإسراع برفع الحصار عن القطاع وإنهاء ملف إعادة الإعمار، ووقف الاستفزازات في مدينة القدس.

وذكرت دائرة الأوقاف الفلسطينية أن مجموعات للمستوطنين اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، وأدى هؤلاء طقوساً تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة. واعتقلت القوات الاسرائيلية أمس، أربعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

واقتحم مستوطنون، أمس الثلاثاء، حي الشيخ جراح المهدد بإخلاء سكانه بالقوة القسرية في القدس المحتلة، تحت حماية القوات الإسرائيلية، وهددوا سكان ثلاثة منازل بالإخلاء. وكان من بين المستوطنين المقتحمين عضو الكنيست من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المعارض بتسلئيل سموتريتش، ومدير جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية القائمة على قضية الاستيلاء على منازل الحي في المحاكم الاسرائيلية.

وكان مستوطنون اعتدوا الليلة قبل الماضية على أهالي الشيخ جراح، فيما اعتقل الجنود الاسرائيليون شابين وأصابوا 20 مواطناً، خلال قمعهم الأهالي الذين خرجوا للدفاع عن أنفسهم وبيوتهم.

كما أجبرت البلدية الاسرائيلية في القدس، المواطن عبد الرحمن عبيد، على هدم بنايته السكنية بيده، بحجة «البناء دون ترخيص». وأصدرت السلطات الاسرائيلية قراراً يقضي بهدم البناية، ورغم إلغاء القرار المرة الأولى، أعيد إصداره. ولفتت عائلة عبيد إلى أن البلدية رفضت محاولات تجميد الهدم، وأمرتها بتنفيذ الهدم، وأمهلتها حتى عصر أمس لتنفيذه والا ستقوم آليات البلدية بذلك، وعلى العائلة دفع 400 الف شيكل أجرة هدم. (وكالات)