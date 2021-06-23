شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن انحسار «دلتا».. وطوارئ دولية للمواجهة باللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعدما كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول الاثنين، أن متحور «دلتا» من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند، تم تسجيله في 92 دولة على الأقل، استنفرت دول عدة ما تمتلكه من وسائل، في صدارتها اللقاحات وبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهته، بينما أعلنت بريطانيا انحساره منذ بدء تفشيه قبل شهرين، وأكدت أنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو «يوم الحرية» في 19 يوليو/ تموز المقبل، في حين يتجه عدد الإصابات في كل من أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى إلى ارتفاع كبير، منذ الأسبوع الماضي، فيما سجلت روسيا، أمس الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات يومية بـ«كورونا» منذ فبراير/ شباط الماضي.

وأكدت الدكتورة ماريا فان كيركوف، الخبيرة في منظمة الصحة العالمية، أنه مازال هناك قلق بشأن متحور دلتا لفيروس كورونا، خاصة أنه ينتشر بسرعة في العديد من البلدان.

وأشارت الدكتورة ماريا فان كيركوف، أم الأول الاثنين، إلى دراسة حديثة بحثت في متحور دلتا، وتؤكد أن اللقاحات ما زالت فعالة ضد متحورات فيروس كورونا، بما في ذلك متحور دلتا وتنتج الأجسام المضادة، معتبرة أن الحماية الكاملة تتوفر بحصول الشخص على جرعتي اللقاح، مشددة على ضرورة الحفاظ على التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس ومتحوّراته، لأن أحداً لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

مسار بريطاني صحيح

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن تراجع وتيرة تفشى طفرة «دلتا»، للمرة الأولى منذ ظهورها. وأشاد وزير الصحة بالبيانات «المشجعة» التي تظهر أن معدل انتشار عدوى الطفرة الجديدة بدأ بالتباطؤ، بعد أن انتشرت بشكل كبير في الشهرين الماضيين. وأضاف: «معدلات حالات الاستشفاء لا ترتفع بسرعة كبيرة، ومعدل حالات الوفاة بقيت ثابتة، ما يمنحنا الثقة بأننا نسير نحو يوم الحرية الجديد في 19 يوليو/ تموز، (اليوم المقرر فيه رفع كل قيود الإغلاق)، على المسار الصحيح».

قلق أمريكي-روسي

وفي الولايات المتحدة، بدأت تظهر إشارات غير مطمئنة، في ظل الانتشار السريع للسلالة الخطيرة، وسط مخاوف من أن البلاد تحت وطأة هذه السلالة في غضون أسابيع. وتوصل إلى هذه النتائج المقلقة بحث حلل أكثر من 242000 إصابة على مستوى البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي حين ضرب المتحور الهند بقسوة شديدة، فقد سجلت حالات إصابة به في بريطانيا، كما أن التحذيرات باتت كبيرة من أن المتحوّر ينتشر في الولايات المتحدة أيضاً، وقد يصبح السلالة الغالبة من الفيروس في البلاد ما لم يوقفه التطعيم الواسع، بحسب موقع «ني بي آر» الإخباري.

وحتى، أمس الثلاثاء، بلغت نسبة المصابين بهذا المتحوّر ما لا يقل عن 14 في المئة من جميع الإصابات الجديدة، وفقاً لتحليل نحو 250 ألف إصابة في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الماضية، التي شملها البحث التحليلي.

في الأثناء، سجلت روسيا، أمس الثلاثاء، 546 حالة وفاة مرتبطة بمرض «كوفيد-19»، وهي أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد منذ فبراير/ شباط، وسط ارتفاع حالات الإصابة الجديدة التي ترجعها السلطات إلى انتشار سلالة «دلتا».

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أمس الثلاثاء، فرض قيود جديدة ضمن إجراءات مواجهة الجائحة. وقال سوبيانين «إن الوقت قد حان لفرض نظام مؤقت لزيارة المطاعم والمقاهي في المدينة من أجل تجنب فرض الإغلاق الكلي»، موضحاً أن على المطاعم والمقاهي إنشاء نظام للتحقق من أن كل زبون لديه رمز الاستجابة السريعة (QR-code) الذي يوثق تلقيه التطعيم أو تعافيه من «كوفيد-19» منذ فترة لا تتجاوز ستة أشهر. (وكالات)