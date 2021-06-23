شكرا لقرائتكم خبر عن بري يتمسك بالحريري خشية انهيار لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”، وكالات

أكد رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، نبيه بري، أمس الثلاثاء، أنه متمسك بتسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة في لبنان، معرباً عن تخوفه من الوضع الأمني في البلاد، في وقت أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية عن رفع سعر الخبز المدعم من الحكومة، للمرة الخامسة خلال عام، وسط أكبر أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد، فيما حذّرت نقابة موزعي المحروقات من اشتداد أزمة المحروقات في البلاد.

بري: لا اعتذار للحريري

وأكد بري، في حديث صحفي، أمس الثلاثاء، أن مبادرته لتأليف الحكومة لا تزال قائمة، ولن يتراجع إلا بتوافر مبادرة أخرى مقبولة، لافتاً إلى أنه تمسكه بالحريري، نابع من أنه يحظى بتأييد جمهور طائفته، ودار الفتوى، ونادي رؤساء الحكومات السابقين، كما بتأييد النواب في الاستشارات النيابية. واعتبر بري أنه في مقابل عدم تشكيل حكومة لبنانية جديدة، لن يكون هناك اعتذار من قبل الحريري. ولفت بري إلى أن لبنان لا يحتمل التأخير، ولا يحتمل انتظار انتخابات نيابية ولو مبكرة، لأنها لا يمكن أن تحصل قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، والبلد قد يشهد انهياراً كاملاً خلالها، وقال: «إذا اعتذر الحريري سيكون انهيار تام، وأخاف من الناحية الأمنية». واعتبر بري أن إسقاط حكومة الحريري ذات يوم فيما كان يهم بدخول «البيت الأبيض» كان خطأ «وجلّ من لا يخطئ»، رافضا الحديث عن المثالثة داخل الحكومة، مؤكداً أنه لا يجوز لأي طرف الحصول على ثلث معطل.

ارتفاع كلفة إنتاج الخبز

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الاقتصاد أن سبب هذه الزيادة هو إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر، ما يرفع كلفة إنتاج الخبز. وكان البنك الدولي أشار إلى أن الأزمة التي يعانيها لبنان، من المرجح أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية، موضحاً عبر تقرير صادر عنه هذا الشهر، أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5% في عام 2021، بعد انكماشه بنسبة 20.3% في 2020، و6.7 في المئة في العام السابق. وفقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسياً للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

تحذير من نفاد المحروقات

من جانبه، حذر أمين سر نقابة موزعي المحروقات في ​لبنان​، حسونة غصن، من «نفاد مخزون المحروقات في لبنان»، لافتاً إلى أنه «ستتضخم أزمة ​البنزين​ بلبنان». ولفت غصن إلى أنه كان يفترض بلبنان السير بخطة ​وزير الطاقة​ ​ريمون غجر​ برفع اعتماد شراء المحروقات من دولار 1500 إلى دولار 3900 حسب الاتفاق الذي تم مع حاكم ​مصرف لبنان​، وإلا سنكون أمام رفع الاعتمادات ونفاد المخزون المهدد بالنفاد. وأشار إلى أن «الدولة تركت بعض المخزون من المحروقات للقوى الأمنية والجيش اللبناني​، وهو مهدد بالنفاد أيضاً». وناشد غصن، في بيان، رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ «الطلب من حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ حل المشكلة».