شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للإدارة» تقدم 50% منحة لبرامج حكومة المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق مبادرة منحة تغطي 50% من رسوم برامج حكومة المستقبل للمسجلين في البرامج المطروحة باللغة الإنجليزية حتى أغسطس/ آب 2021، بهدف تعزيز الأداء الحكومي في دولة الإمارات ودعم التطور المهني للموظفين في مختلف القطاعات.

وتتضمن المبادرة ثلاثة برامج ماجستير، هي: الماجستير في إدارة الابتكار، والماجستير في الإدارة العامة، والماجستير في السياسات العامة. وتم الإعلان عن المبادرة خلال اليوم المفتوح الذي تم عقده افتراضياً عبر تطبيق «زووم»، أمس الأول الاثنين، بحضور كل الراغبين في التسجيل في البرامج المشمولة في المنحة. وخلال اليوم المفتوح، قدم خبراء من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمام الحضور مواد تعريفية عن البرامج الثلاثة التي تغطيها المبادرة، إضافة إلى أهداف تلك البرامج.

من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «إن مهمة الكلية هي النهوض بكامل منظومة الأداء الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة. ويعد تقديم برامج أكاديمية متخصصة وشاملة لتأهيل موظفي ومسؤولي القطاع الحكومي، واحداً من أكثر الطرق فعالية لتحقيق هذا الهدف من خلال تمكين الكوادر البشرية ومساعدتها على أداء المهام والمسؤوليات بكفاءة، والمساهمة بذلك في تشكيل مستقبل المؤسسات والهيئات الحكومية، ومن ثم العمل على تطوير مختلف القطاعات الحيوية».