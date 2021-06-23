شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصــاد»: طقـس صحــو إلــى غائــم جزئياً اليـوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأربعاء، صحواً إلى غائم جزئياً، خاصة شرقاً وجنوباً بعد الظهر وحاراً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكوُّن السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الجنوبية الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون طقس يوم غد الخميس، صحواً إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً وجنوباً بعد الظهر ويكون حاراً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكوُّن السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأثرية، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقد شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس الثلاثاء، هطول أمطار الخير مختلفة الشدة، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية وامتدت على بعض المناطق الجنوبية، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض سطحي جوي يصاحبه امتداد منخفض جوي من الشرق في طبقات الجو العليا يؤثر في الأحوال الجوية.

وبدأ تساقط الأمطار الخفيفة عند الساعة الثالثة عصراً على طريق الشويب – المدام وعلى الذيد في الشارقة، وأمطار متوسطة على شارع الشيخ خليفة الجديد، وعلى طريق الذيد – سهيلة، وأمطار غزيرة مع بَرَد على فلي، والثميد وشرق مليحة، وعلى الرويضة وجبل البحايص في الشارقة.

وسجلت يدع دعفس بمنطقة الظفرة أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح أمس الثلاثاء 24.8 درجة مئوية عند الساعة 5:00 صباحاً، كما سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة في سيح السلم بدبي 48.6 درجة مئوية عند الساعة 1:30 ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية، بسب سقوط الأمطار والرياح المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.