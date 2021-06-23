بيلاروس تندد بالعقوبات الغربية المدمرة

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان «كررنا مرات عدة أن العقوبات تضر بالمواطنين وتأتي بنتائج عكسية ومؤذية. إلا أن هذه الإجراءات المدمرة المتعمدة تتواصل».
وشجبت الوزارة هذه «التصرفات المعادية و»الضغوط التي تمارس على دولة ذات سيادة«ساخرة من التصريحات الغربية التي قالت إنها«تسخر من المنطق والحس السليم».ورأت مينسك أن هذه العقوبات الجديدة تكاد تكون إعلان حرب اقتصادية.
وقرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، الإثنين، فرض عقوبات على عشرات الشخصيات والشركات المرتبطة بالسلطة في مينسك.
وأضيف 78 شخصا وثمانية كيانات على قائمة المسؤولين البيلاروس الخاضعين لعقوبات بسبب قمع المعارضين واعتراض رحلة تابعة لشركة»راين إير» كانت تمر بالأجواء البيلاروسية في 23 مايو لاعتقال اثنين من ركابها هما الصحافي المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا.
ومن بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات وزيرا الدفاع والنقل وقائد سلاح الجو وأحد أنجال الرئيس الكسندر لوكاشنكو.
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