جدول لانسحاب المرتزقة من ليبيا

أعلنت الحكومة الليبية، اعتزامها عرض مبادرة وطنية، خلال مؤتمر برلين 2، تتضمن وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في بيان صادر عن الوزارة: «تهدف المبادرة إلى أن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره ويقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع الدول الداعمة لاستقرار ليبيا».

وأوضحت أن المبادرة سوف تركز على استقرار ليبيا على وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، بجانب العمل على توحيد الجيش الوطني وحل المشاكل الأمنية والاقتصادية.