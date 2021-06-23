وقد قال نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير حقوقي، إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس «كورونا المستجد».
غذت عمليات الإجلاء، التي تهدد الفلسطينيين، الاحتجاجات والاشتباكات في الفترة التي سبقت حرب غزة، التي استمرت 11 يوما، الشهر الماضي، حيث ذكر مسؤولون أن الفلسطينيين والمستوطنين اليهود ألقوا الحجارة والكراسي والألعاب النارية على بعضهم بعضا، خلال الليل، في أحد أحياء القدس المتوترة، إذ تحاول مجموعات المستوطنين إجلاء العديد من العائلات الفلسطينية. ولم يتضح من بدأ الشجار.
وذكر الشرطة الإسرائيلية ومسؤولو الحدود أنهم اعتقلوا 4 مشتبه بهم في حي «الشيخ جراح». بينما أفادت خدمة طوارئ الهلال الأحمر بأن طواقمها عالجت 20 فلسطينيا، بينهم 16 أصيبوا برذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع، وأصيب آخرون بالرصاص المطاطي. وأضافت أن شخصين آخرين أصيبا، أحدهما مسن أصيب في رأسه.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.