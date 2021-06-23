الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس، أن الاعتقالات شملت 14 من محافظة «سلفيت» و7 من «جنين»، و5 من «القدس»، و2 من «رام الله».

وقد قال نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير حقوقي، إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس «كورونا المستجد».

غذت عمليات الإجلاء، التي تهدد الفلسطينيين، الاحتجاجات والاشتباكات في الفترة التي سبقت حرب غزة، التي استمرت 11 يوما، الشهر الماضي، حيث ذكر مسؤولون أن الفلسطينيين والمستوطنين اليهود ألقوا الحجارة والكراسي والألعاب النارية على بعضهم بعضا، خلال الليل، في أحد أحياء القدس المتوترة، إذ تحاول مجموعات المستوطنين إجلاء العديد من العائلات الفلسطينية. ولم يتضح من بدأ الشجار.

وذكر الشرطة الإسرائيلية ومسؤولو الحدود أنهم اعتقلوا 4 مشتبه بهم في حي «الشيخ جراح». بينما أفادت خدمة طوارئ الهلال الأحمر بأن طواقمها عالجت 20 فلسطينيا، بينهم 16 أصيبوا برذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع، وأصيب آخرون بالرصاص المطاطي. وأضافت أن شخصين آخرين أصيبا، أحدهما مسن أصيب في رأسه.