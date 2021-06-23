طالبان تسيطر على معبر حدودي مع طاجيكستان

سيطرت حركة طالبان على أبرز معبر حدودي مع طاجيكستان في شمال أفغانستان وكذلك على المناطق المؤدية إلى قندوز، كبرى مدن شمال شرق البلاد، كما قال مسؤولون محليون.

وأكد عضوان في المجلس المحلي عمر الدين والي وخالد الدين حكمي لوكالة فرانس برس أنه تمت «السيطرة على معبر شير خان» الذي يربط أفغانستان ببقية آسيا الوسطى على بعد 50 كلم شمال قندوز.

في حين أعلن البنتاغون في وقت سابق أنّ وتيرة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان قد تتباطأ إذا واصلت حركة طالبان تحقيق مكاسب ميدانية في الهجمات التي تشنّها على جبهات عدّة، مشدّداً في الوقت عينه على أنّ هذا الأمر لن يؤثّر على الموعد النهائي لإتمام الانسحاب والمقرّر في 11 سبتمبر.

وردّاً على سؤال بشأن الهجمات التي تشنّها الحركة المتمردة في أفغانستان وتأثيرها على وتيرة الانسحاب الأميركي من هذا البلد، قال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي إنّ «الخطط يمكن أن تتبدّل وتتغيّر إذا تغيّر الوضع».