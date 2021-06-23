المغرب يفكك خلية موالية لداعش

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أنها فككت خلية من 4 أشخاص «موالين» لتنظيم «داعش»، يشتبه بتخطيطهم لاستهداف مقرات أمنية، والقيام بتصفيات جسدية.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن عناصره «فككوا خلية إرهابية موالية لما يسمى «تنظيم داعش»، تتكون من 4 متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة»، وذلك في قرية بضواحي مراكش (جنوب).

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية أن الموقوفين يشتبه بتخطيطهم «لاستهداف منشآت حيوية ومقرات أمنية، فضلا عن تحديد أشخاص بغرض تصفيتهم جسديا بواسطة السلاح الأبيض».

وأشار إلى حجز أسلحة بيضاء ومعدات معلوماتية، فضلا عن «مواد كيماوية يشتبه بتسخيرها في تحضير وإعداد العبوات الناسفة».

وقد كان المشتبه به الرئيسي «يخطط للالتحاق بفرع «داعش» في منطقة الساحل»، بعدما «نسج علاقات مع قيادي في صفوفه يحمل جنسية أجنبية»، وفق أحد المصادر.