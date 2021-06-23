برنامج الأغذية العالمي: 690 مليوناًً ينامون جائعين كل ليلة

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (رويترز)

حذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أمس، من أن نحو 41 مليوناً من سكان العالم معرضون لخطر المجاعة الوشيك، وقال: إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية يفاقم الضغوط القائمة بالفعل على الأمن الغذائي.

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي للبرنامج: إن نصف مليون آخرين يعانون بالفعل ظروفاً شبيهة بالمجاعة.

وأضاف: «الآن لدينا أربع دول تشهد ظروفاً شبيهة بالمجاعة، ومن ناحية أخرى هناك 41 مليون شخص يطرقون فعلياً باب المجاعة».

وقال البرنامج، الممول بالكامل عن طريق تبرعات طوعية، إنه يحتاج لجمع ستة مليارات دولار على الفور للوصول للمهددين بالخطر في 43 دولة.

ويقول البرنامج، الحاصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي: إن نحو تسعة في المئة من سكان العالم، أي ما يعادل نحو 690 مليوناً، ينامون جائعين كل ليلة. وتابع بيزلي: «نحن بحاجة إلى التمويل، ونحتاجه الآن».