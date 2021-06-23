وفاة أميركي أثناء مراقبة الانتخابات في إثيوبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أديس أبابا (وكالات)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس، وفاة مواطن أميركي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وسئل برايس في مؤتمر صحفي دوري عن تقارير حول العثور على مراقب انتخابات أميركي ميتاً في غرفة فندق في العاصمة الإثيوبية، فقال: «للأسف يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي في أديس أبابا، ولا نستطيع الإفصاح عن أي شيء آخر في الوقت الحالي، احتراماً لخصوصية الأسرة».

يأتي ذلك، فيما تجري عملية فرز الأصوات في إثيوبيا، بعد يوم من انتخابات حاسمة تعذّر إجراؤها في 20 في المئة من الدوائر، فيما تعاني ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان من العنف، لا سيما في منطقة تيجراي.

وتحدث رئيس الوزراء أبيي أحمد صباح عن يوم «تاريخي». وكتب على تويتر أن «كل طبقات المجتمع خرجت لإسماع صوتها خلال أول انتخابات حرة ونزيهة في بلادنا»، مشدداً على «الجدية والالتزام بالسلام والعملية الديمقراطية الشعبية».

كما دعا، في بيان صدر عن مكتبه، «جميع الأحزاب السياسية إلى مواصلة العملية السلمية، والحرص على عدم حدوث أي مشكلة في الأيام المقبلة، حتى اكتمال فرز الأصوات وإعلان النتائج».

والثلاثاء أعلنت المتحدّثة باسم اللجنة الانتخابية سوليانا شيميليس أن «نسبة المشاركة كانت مرتفعة جداً في المدن والمناطق الريفية»، من دون إعطاء أي أرقام.