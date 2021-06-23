«مسام» ينزع 1.557 لغماً «حوثياًً»

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (واس)

تمكّن مشروع «مسام»، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من يونيو، من انتزاع 1,557 لغماً زرعتها ميليشيات «الحوثي» في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت بين 9 ألغام مضادة للأفراد، و 241 لغماً مضاداً للدبابات، و 1,307 ذخائر غير متفجرة.

وتمكن فريق «مسام»، خلال شهر يونيو من انتزاع 4,926 لغماً، ليبلغ ما تم نزعه منذ بداية المشروع 256,475 لغماً، فيما يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات «الحوثي» بعشوائية، وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.