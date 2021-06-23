السودان ناشد مجلس الأمن البحث عن أي وسائل سلمية لحل أزمة “سد النهضة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

طالبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بعقد جلسة “في أقرب وقت ممكن” لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي “وأثره على سلامة وأمن الملايين” من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس في السودان ومصر وإثيوبيا، بحسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في ملف السد، عمر الفاروق سيد كامل، أن وزيرة الخارجية دعت في رسالة بعثت بها، الثلاثاء، لرئيس مجلس الأمن إلى “حث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا وبالتحديد للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وناشدت الرسالة المجلس وكل الأطراف “البحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات السد”، كما دعت “الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع المفاوضات ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع”.

وأعربت وزير الخارجية عن “قلق السودان البالغ وأسفه” لمضي إثيوبيا قدما في الملء الآحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية “معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة”.

وسردت الرسالة بالتفصيل “الجهود الحثيثة والمخلصة” التي بذلها السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي خلال عام كامل، وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب “تعنت إثيوبيا لافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف”.