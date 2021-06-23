لوكاشنكو يصعد خطابه تجاه ألمانيا ويتهمها باتباع “نهج نازي”!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

اتّهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الثلاثاء ألمانيا باتّباع نهج نازي بعد فرض عقوبات أوروبية على بلاده تطال خصوصا أهم مصادر دخلها.

وبمناسبة احياء الذكرى الثمانين لبدء الغزو النازي للاتحاد السوفياتي، قال لوكاشنكو: “ما لم نكن نتوقّعه هو أن تشارك ألمانيا في هذه المؤامرة الجماعية”، مضيفا أنه لم يكن يتوقّع ذلك من أولئك الذين قتل أجدادهم ثلث البيلاروسيين وحالوا دون ولادة ملايين الاطفال.

وتساءل لوكاشنكو: “مضى ثانون عاما وماذا بعد؟ ما هذا؟ حرب ساخنة جديدة؟”.

واضاف: “أنظروا، أليس الامر رمزيا؟ لقد فرضوا عقوبات في الليل، عقوبات اقتصادية بحق ناسنا وشركاتنا. ليل 22 حزيران”.

وقرر الاتحاد الأوروبي فضلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مساء الاثنين فرض عقوبات على عشرات من الشخصيات والشركات المرتبطة بنظام بيلاروس، وذلك ردا على اعتراض مينسك طائرة مدنية في ايار بهدف اعتقال صحافي معارض.

وقرر الاوروبيون أيضا استهداف مصادر عائدات مهمة لبيلاروس عبر وقف استيراد منتجات نفطية وبعض انواع البوتاس، ووقف تصدير منتجات لمصانع التبغ البيلاروسية.

وصرح وزير الخارجية الالماني هايكو ماس الاثنين خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين إنها اجراءات ستؤثر في شكل هائل في بيلاروس وعائدات الدولة.

ورد لوكاشنكو الثلاثاء: “أرغب بشدة في أن اسأل السيد ماس (…) من أنت؟ الماني أعلن توبته البارحة أم وارث للنازيين؟”.