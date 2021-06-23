شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفشل في تطعيم 70% من سكانها قبل 4 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترف البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستفشل على الأرجح في تحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في تطعيم 70% من الأمريكيين البالغين بجرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) قبل عطلة 4 يوليو.

وعلى جانب آخر، أعطت الهند 62ر8 مليون جرعة في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم قياسي جديد تحققه الهند، مع انخفاض حالات الإصابة الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ مارس.

في غضون ذلك، نفدت اللقاحات أو كادت أن تنفد من بعض الدول الإفريقية والآسيوية وفي أماكن أخرى.

كما تزايدت الإصابات في "جاوتنج"، المركز الصناعي في جنوب إفريقيا، والذي يضم مدينتي جوهانسبرج وبريتوريا.

وتحركت موسكو لحظر الضيوف الذين لم يتلقوا التطعيم من الذهاب إلى المطاعم والمقاهي.