شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ميليشيا الحوثي ترفض الجنوح إلى السلم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية فى البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي جبان يعكس سلوكها العدائي الذي يستهدف المدنيين الآمنين والمنشآت والأعيان المدنية، ورفضها المتعنت لوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم.

وشددت وزارة الخارجية على موقف البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.