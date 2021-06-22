دولة مجاورة للعراق تسجل حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي الیوم الثلاثاء، إنه "منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 11 الفا و 716 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 117 الفا و 336 إصابة مؤكدة".واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1278 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مضيفة أن "3 آلاف و 249 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".

ولفت التقرير الى "تعافي مليونين و 771 ألفا و 705 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن"، مشيراً الى "تسجيل 116 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 83 الفا و 217 حالة وفاة".