واشنطن: أغلقنا مواقع مرتبطة بإيران بهدف مواجهة معلومات مضللة

بغداد - ياسين صفوان - أكد مسؤول بالأمن القومي الأمريكي بحسب شبكة "سي إن إن" إن حكومة الولايات المتحدة حجبت مواقع إلكترونية مرتبطة بإيران بهدف مواجهة "معلومات مضللة".

من جهتها شددت وكالات الأنباء الإيرانية على أن "الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة".

وقرر القضاء الأميركي، اليوم الثلاثاء، اغلاق مواقع إلكترونية لوسائل إعلام إيرانية رسمية، بحسب وكالة الانباء الفرنسية.