وزير دفاع إسرائيل يقرأ "رسالة رئيسي" ويوجه كلمة للبنانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن إسرائيل ستقف بحزم ولن تصمت على التهديد الوجودي الذي تمثله إيران لها.

وأوضح جانتس: "هذا الأسبوع، تم انتخاب رئيس جديد في إيران، في انتخابات شهدت أدنى معدلات تصويت منذ حوالي 40 عامًا، وتفتقر إلى الشرعية العامة، أو أي رسالة أمل لتلك الأمة. الجزار يهدد المواطنين الإيرانيين أولا وقبل كل شيء".

وأضاف: "إن وضعه (رئيسي) في هذا المنصب يثبت أن إيران تتجه نحو مزيد من التطرف والتوسع والسعي المستمر لامتلاك أسلحة دمار شامل التي قد تهدد العالم والاستقرار الإقليمي ودولة إسرائيل كذلك".

وتابع جانتس "إن أي دولة تختار أن تصبح جزءًا من الانتشار الإيراني تعرض نفسها للخطر وتضر بمواطنيها وتتصرف بما يتعارض مع مصلحتها الوطنية".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن "إسرائيل ستقف بحزم ولن تتخطى التهديد الوجودي الذي يلوح في الأفق بصمت. نحن نستعد وسنواصل إعداد الخطط لتفاديه".

وأضاف جانتس: "سنشارك دائمًا المعلومات والمعرفة، ونواصل التنسيق مع أصدقائنا، أولاً وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، سنحافظ دائمًا على حقنا وقدرتنا وواجبنا لحماية أنفسنا بشكل مستقل، هذا هو الحال، وهذه هي الطريقة التي سيستمر بها الأمر".

وومن جهة ثانية قال جانتس في حفل لمؤسسات إٍسرائيلية: "في العقود الأخيرة ، منذ انتهاء الحملة (حرب لبنان)، واصلت دولة إسرائيل المضي قدمًا: في مجالات التكنولوجيا، والتكنولوجيا الفائقة، والسياحة، والزراعة".

وأضاف: "في المقابل، استسلم لبنان للإرهاب وبقي في الخلف، إنني أرى محنة أهل ذلك البلد الجميل".

وتابع: "أسأل جيراننا في لبنان: هل هذا ما كنتم تتمنونه؟".

وأشار جانتس إلى أن "لبنان وشعبه ليسوا أعداءنا. عدونا هو حزب الله الذي يخدم مصالح إيران ونتيجة لذلك يضر بالشعب اللبناني قبل كل شيء ".