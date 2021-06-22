حالة الطقس غدا الاربعاء في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلاً اليوم الأربعاء 23 يونيو/حزيران 2021 في مصر.



ووفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية في تقريرها لحالة الطقس اليوم الأربعاء، فإن نسبة الرطوبة بالقاهرة الكبرى تصل إلى 70% وبالسواحل الشمالية 85% وبشمال الصعيد 30%.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلاً.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، معتدل ليلًا.

وفي ما يلى بيان بدرجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة اليوم الأربعاء 23 يونيو/حزيران في مصر:

القاهرة: الكبرى 36 والصغرى 22

الإسكندرية: الكبرى 30 والصغرى 20

مطروح: الكبرى 29 والصغرى 21

بورسعيد: الكبرى 31 والصغرى 23

كاترين: الكبرى 32 والصغرى 17

شرم الشيخ: الكبرى 38 والصغرى 28

الفيوم: الكبرى 36 والصغرى 22

سوهاج: الكبرى 40 والصغرى 24

الأقصر: الكبرى 41 والصغرى 25

أسوان : الكبرى 42 والصغرى 26