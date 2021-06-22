شكرا لقرائتكم خبر الدمار مقابل السلام.. شعار الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تتعرض المملكة لهجمات حوثية ممنهجة، وانتهاك صارخ لحظر وقف إطلاق النار، كشفت مصادر لـ «مكة» أن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية الحوثية الموالية لإيران تجاوز 1026 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة.

ووفقا لرصد شامل للانتهاكات الحوثية، استهدفت 434 طائرة مفخخة وصاروخا مناطق مدنية وحيوية، على الرغم من مبادرة السلام التي أطلقتها السعودية في بداية

العام الجاري لتحقيق السلام الشامل، لكن الحوثيين قابلوها بالدمار والقتل، تأكيدا لشعارهم الذي يرفعونه.

وبينما أظهرت الدفاعات الجوية السعودية كفاءة عالية في التصدي للإرهاب الحوثي، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن الفرحان، حق المملكة الكامل في الدفاع عن

أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية.

وشدد على أن المملكة تؤكد رفضها التام للتدخ الت الإيرانية في المنطقة واليمن، مشيرا إلى أنها السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات

مجلس الأمن ذات الصلة.

الانتهاكات الحوثية الإرهابية:

الرياض: 13 صاروخا - 13 طائرة مسيرة

مكة المكرمة: 2 صاروخ

خميس مشيط: 18 صاروخا - 56 طائرة مفخخة

أبها: 6 صواريخ - 12 طائرة مفخخة

جازان: 61 صاروخا - 38 طائرة مفخخة

نجران: 37 صاروخا - 15 طائرة

المنطقة الجنوبية: 2 صاروخ - 36 طائرة مسيرة

منطقة عسير: 16 طائرة

المنطقة الشرقية: 10 طائرات مسيرة

حقل الشيبة: 10 طائرات مسيرة

جدة: 3 صواريخ

الطائف: 2 صاروخ

سراة عبيدة: صاروخ

مدن ومطارات المملكة: 37 صاروخا - 147 طائرة مسيرة

تفاصيل الانتهاكات الحوثية:

2015

6 يونيو – صاروخ – خميس مشيط

9 يونيو – عدد من الصواريخ – نجران

11 يونيو – 3 صواريخ – جازان

30 يونيو – صاروخ – الرياض (وادي الدواسر)

14 مايو – 6 صواريخ – نجران وجازان

29 مايو – صاروخ – جازان

26 أغسطس – صواريخ – الرياض وجازان وخميس مشيط

18 ديسمبر – صاروخان– نجران

21 ديسمبر – صاروخ – جازان

22 ديسمبر – صاروخ – نجران

26 ديسمبر – صاروخ – نجران

30 ديسمبر – صاروخ – جازان

2016

1 يناير – صاروخ – أبها

6 يناير – صاروخ – جازان

8 فبراير – صاروخ – خميس مشيط

9 فبراير – صاروخ – جازان

13 فبراير – صاروخ – أبها

14 فبراير – صاروخ – خميس مشيط

9 مايو – صاروخ – خميس مشيط

30 مايو – صاروخ – نجران

24 يونيو – صاروخ – جازان

4 يوليو – صاروخ – أبها

23 يوليو – صاروخ – نجران

10 أغسطس – صاروخان – أبها وخميس مشيط

13 أغسطس – صاروخ – خميس مشيط

28 أكتوبر – صاروخ مكة المكرمة

2017

27 يوليو – صاروخ – مكة المكرمة

23 سبتمبر – صاروخ – تجاه المملكة

27 أكتوبر – صاروخ – نجران

4 نوفمبر – صاروخ – الرياض

30 نوفمبر – صاروخ – خميس مشيط

19 ديسمبر – صاروخ – الرياض

2018

5 فبراير – صاروخ – تجاه المملكة

25 مارس – 7 صواريخ – الرياض، نجران، جازان، خميس مشيط

29 مارس – صاروخ – جازان

31 مارس – صاروخ – نجران

6 أبريل – صاروخ – نجران

11 أبريل – 3 صواريخ وطائرة – جازان وأبها

20 أبريل – صاروخ – تجاه المملكة

22 أبريل – صاروخان – نجران

23 أبريل – صاروخان – تجاه المملكة

27 أبريل – صاروخ – تجاه المملكة

28 أبريل – صاروخ – تجاه المملكة

6 مايو – صاروخان – تجاه المملكة

9 مايو – 5 صواريخ – الرياض وجازان وخميس مشيط

11 مايو – صاروخ – تجاه المملكة

15 مايو – صاروخ – تجاه المملكة

19 مايو – صاروخان – خميس مشيط

21 مايو – صاروخ – تجاه المملكة

24 مايو – صاروخ – تجاه المملكة

5 يونيو – صاروخ – تجاه المملكة

8 يونيو – صاروخان – نجران

9 يونيو _ صاروخ – جازان

10 يونيو – صاروخ – جازان

14 يونيو – صاروخ – تجاه المملكة

17 يونيو – صاروخ – جازان

19 يونيو – صاروخ – تجاه المملكة

6 يوليو – صاروخ – تجاه المملكة

10 يوليو – صاروخ – جازان (الشقيق)

18 يوليو – صاروخ – تجاه المملكة

19 يوليو – صاروخ – جازان

6 أغسطس – صاروخ – نجران

8 أعسطس – صاروخ – جازان

11 أغسطس – صاروخ – جازان

13 أغسطس – صاروخ – تجاه المملكة

17 أغسطس – صاروخ – نجران

18 أغسطس – صاروخ – جازان

20 أغسطس – صاروخ – جازان

23 أغسطس – صاروخ – جازان

25 أغسطس – صاروخ – نجران

27 أغسطس – صاروخ – جازان

28 أغسطس – صاروخ – نجران

30 أغسطس – صاروخ – نجران

2 سبتمبر – صاروخ – تجاه المملكة

3 سبتمبر – صاروخ – جازان

4 سبتمبر – صاروخان – تجاه المملكة

5 سبتمبر – صاروخ – نجران

6 سبتمبر – صاروخ – جازان

13 سبتمبر – صاروخ – تجاه المملكة

14 سبتمبر – صاروخ – جازان

15 سبتمبر – صاروخ – جازان

16 سبتمبر – صاروخ – جازان

19 سبتمبر – صاروخ جازان

2 نوفمبر – صاروخ – نجران

2019

30 يناير – طائرة – تجاه المملكة

2 أبريل – طائرتان – خميس مشيط

7 أبريل – طائرة – منطقة عسير

14 مايو – 7 طائرات – الرياض ( محطتي أرامكو في الدوادمي وعفيف)

23 مايو – طائرة – نجران

26 مايو – طائرة – جازان

10 يونيو – طائرتان – خميس مشيط

12 يونيو – صاروخ – أبها

13 يونيو – 5 طائرات – أبها وخميس مشيط

18 يونيو – طائرتان – تجاه المملكة

19 يونيو – طائرة وصارخان– تجاه المملكة وجازان.

20 يونيو – طائرة – جازان

21 يونيو – طائرتان – تجاه المملكة

23 يونيو – طائرة – أبها

25 يونيو – طائرة – خميس مشيط

26 يونيو – طائرة – تجاه المملكة

29 يونيو – طائرتان – جازان ومنطقة عسير

1 يوليو – طائرة – تجاه المملكة

2 يوليو – طائرة – أبها

4 يوليو – طائرات – جازان

6 يوليو – طائرات – تجاه المملكة

8 يوليو – طائرة – تجاه المملكة

15 يوليو – طائرتان – خميس مشيط

16 يوليو – 3 طائرات – جازان وأبها

17 يوليو – طائرة – جازان

19 يوليو – طائرة – أبها

24 يوليو – طائرات – منطقة عسير

25 يوليو – طائرتان – تجاه المملكة وخميس مشيط

26 يوليو – طائرة – جازان

5 أغسطس – طائرات - تجاه المملكة

8 أغسطس – طائرتان – تجاه المملكة وأبها

17 أغسطس – 10 طائرات – حقل الشيبة

21 أغسطس – طائرتان – تجاه المملكة

24 أغسطس – طائرات – خميس مشيط وجازان

25 أغسطس – 6 صواريخ – جازان

25 أغسطس – طائرتان – تجاه المملكة

28 أغسطس – طائرة – تجاه المملكة

28 أغسطس – صاروخ – أبها

29 أغسطس – طائرة – تجاه المملكة

3 سبتمبر – طائرة – تجاه المملكة

5 سبتمبر – طائرة – تجاه المملكة

7 سبتمبر – طائرة – تجاه المملكة

9 سبتمبر – طائرة – تجاه المملكة

11 سبتمبر – طائرة – تجاه المملكة

14 سبتمبر – 10 طائرات – المنطقة الشرقية (معملي أرامكو في بقيق وخريص)

2020

20 فبراير – صواريخ – تجاه المملكة

26 مارس – طائرات – تجاه المملكة

28 مارس – صاروخان – الرياض وجازان

27 مايو – طائرات – نجران

1 يونيو – طائرتان – خميس مشيط

13 يونيو – صاروخ – نجران

15 يونيو – طائرات – تجاه المملكة وخميس مشيط

16 يونيو – صاروخ – نجران

22 يونيو – 3 صواريخ و8 طائرات – نجران وجازان

23 يونيو – صاروخ – الرياض

3 يوليو – 4 طائرات – تجاه المملكة

12 يوليو – 6 طائرات – تجاه المملكة

13 يوليو – طائرة – تجاه المملكة

6 أغسطس – طائرة – تجاه المملكة

16 أغسطس – صاروخ – تجاه المملكة

20 أغسطس – طائرتان وصاروخ – المنطقة الجنوبية

22 أغسطس – طائرتان وصاروخ – تجاه المملكة

28 أغسطس – صاروخ – نجران

30 أغسطس – طائرة – أبها

31 أغسطس – طائرة – تجاه المملكة

4 سبتمبر – طائرة – تجاه المملكة

6 سبتمبر – طائرة – تجاه المملكة

8 سبتمبر – طائرتان – تجاه المملكة

9 سبتمبر – طائرة – تجاه المملكة

10 سبتمبر – طائرة – نجران

10سبتمبر – طائرات – تجاه المملكة

17 سبتمبر – طائرة – خميس مشيط

19 سبتمبر – صاروخ – جازان

27 سبتمبر – طائرة – المنطقة الجنوبية

6 أكتوبر – طائرة – نجران

7 أكتوبر – طائرة – تجاه المملكة

9 أكتوبر – طائرة – المنطقة الجنوبية

10 أكتوبر – طائرة – نجران

23 أكتوبر – طائرة – المنطقة الجنوبية

24 أكتوبر – طائرة – سراة عبيدة

25 أكتوبر – طائرة – تجاه المملكة

26 أكتوبر – طائرة – تجاه المملكة

27 أكتوبر – طائرة – المنطقة الجنوبية

28 أكتوبر – 6 طائرات – المنطقة الجنوبية

5 نوفمبر – طائرة – المنطقة الجنوبية

9 نوفمبر – طائرة – تجاه المملكة

11 نوفمبر – طائرة – تجاه المملكة

12 نوفمبر – 6 طائرات – تجاه المملكة

13 نوفمبر – طائرة – المنطقة الجنوبية

18 نوفمبر – طائرة – تجاه المملكة

23 نوفمبر – صاروخ – جدة (محطة بترول)

7 ديسمبر – طائرة – المنطقة الجنوبية

9 ديسمبر – طائرة – المنطقة الجنوبية

2021

15 يناير – 3 طائرات – تجاه المملكة

30 يناير – طائرة – تجاه المملكة

4 فبراير – 4 طائرات – المنطقة الجنوبية

7 فبراير – 4 طائرات – المنطقة الجنوبية

8 فبراير – طائرة – المنطقة الجنوبية

10 فبراير – 3 طائرات – المنطقة الجنوبية وأبها

11 فبراير – طائرة وصاروخ – خميس مشيط

11 فبراير – طائرة – المنطقة الجنوبية

13 فبراير – طائرة – أبها

14 فبراير – طائرتان – تجاه المملكة

16 فبراير – طائرة – خميس مشيط

17 فبراير – طائرة – خميس مشيط

18 فبراير – طائرة – خميس مشيط

26 فبراير – صاروخ تجاه الرياض وطائرة تجاه خميس مشيط

27.28 فبراير – صاروخ على الرياض و6 طائرات على خميس مشيط، جازان، المنطقة الجنوبية

2مارس – طائرة – المنطقة الجنوبية

3 مارس – طائرة – المنطقة الجنوبية

4 مارس – صاروخ على جازان - وطائرة على خميس مشيط

5مارس – 6 طائرات – خميس مشيط

6مارس – 10 طائرات – خميس مشيط وجازان

7 مارس –10 طائرات – تجاه المملكة

7 مارس – صاروخان وطائرة – جازان

7 مارس – طائرة – خميس مشيط

8 مارس – طائرة على المنطقة الجنوبية وصاروخ على خميس مشيط

9 مارس – طائرة – خميس مشيط

15 مارس – طائرة وصاروخين- خميس مشيط

17 مارس – طائرة – تجاه المملكة

20 مارس – طائرة – خميس مشيط

25 مارس - 6 طائرات - خميس مشيط وجامعات نجران وجازان

26 مارس - صاروخان - نجران و(جازان - محطة توزيع منتجات بترولية) وطائرة تجاه خميس مشيط

28 مارس - 3 طائرات - المنطقة الجنوبية وخميس مشيط

30 مارس - طائرتان - جازان

1 أبريل - طائرتان - خميس مشيط

6 أبريل - طائرة - خميس مشيط

8 أبريل - طائرتان - خميس مشيط، اتجاه المملكة

8 أبريل - طائرة - جازان

9 أبريل - طائرة وصاروخ - خميس مشيط وجازان

10 أبريل - طائرة - تجاه المملكة

11 أبريل - 16 طائرة وصاروخين - جازان وتجاه المملكة

15 أبريل - 4 طائرات وصاروخين - جازان

16 أبريل - صاروخ - جازان

18 - أبريل - طائرة - تجاه المملكة

20 - أبريل - طائرة - خميس مشيط

22 - أبريل - طائرة - خميس مشيط

23 - أبريل - 3 طائرات - جازان

25 - أبريل - طائرة - المنطقة الجنوبية

28 - أبريل - طائرة - تجاه المملكة

1 - مايو - صاروخ - جدة

2 مايو - طائرة - خميس مشيط

3 مايو - 3 طائرات وصاروخ - المنطقة الجنوبية نجران

8 - مايو - طائرة - خميس مشيط

9 - مايو - طائرة - خميس مشيط

10 - مايو - طائرة - مطار أبها

14 - مايو - 8 طائرات و3 صواريخ -تجاه المملكة

20 - مايو - طائرة - جازان

26 - مايو - صاروخ - جازان

28 - مايو - طائرة - المنطقة الجنوبية

29 - مايو - طائرة - خميس مشيط

30 - مايو - طائرة - خميس مشيط

6 - يونيو - طائرة - خميس مشيط

10 - يونيو - طائرة - خميس مشيط

13 - يونيو - طائرة -عسير (مدرسة)

14 - يونيو - طائرة - خميس مشيط

17 -يونيو - طائرة - خميس مشيط

19 - يونيو - 17 طائرة - 2 خميس مشيط، 1نجران ، 8 منطقة عسير 6 تجاه المملكة

20 - يونيو - طائرة - خميس مشيط