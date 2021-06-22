مساعدات سعودية عاجلة للمتضررين من حريق بمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحركت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لتقديم مساعدات إيوائية عاجلة تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط للأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع بمخيمات للنازحين في محافظة مأرب. في المقابل، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ1,982 مستفيدا خلال الفترة من 3 - 9 يونيو 2021، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فيما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها العلاجية لـ109 مستفيدين خلال أسبوع بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة.



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