المعلمي يرأس اجتماع المجموعة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس المندوب الدائم للسعودية السفير عبدالله المعلمي، رئيس المجموعة العربية لشهر يونيو، الاجتماع الافتراضي لسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم نتائج اجتماع المجلس الوزاري في الدوحة. حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة الوزير مفوض وجدي محرم ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.

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