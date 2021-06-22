العنف الطائفي وراء 80% من الضحايا بجنوب السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الممثل الخاص للأمين العام إلى جنوب السودان رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد ‏نيكولاس هايسوم، أن انعدام الأمن العام وخاصة العنف الطائفي المتزايد في جنوب السودان، كان ‏مسؤولا هذا العام عن أكثر من 80 % من الضحايا المدنيين.‏ وأفاد في إحاطة قدمها أمس لمجلس الأمن، بأن حفظة السلام التابعين لبعثة الأمم ‏المتحدة في جنوب السودان يحاولون التخفيف من خطر العنف الطائفي عن طريق الانتشار ‏الاستباقي في مناطق النزاع الساخنة، والحفاظ على الوجود في المناطق الاستراتيجية.‏



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