شكرا لقرائتكم خبر الجيش اليمني يفشل هجمات الحوثيين بمأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد جبهات المشجح ورغوان والبلق وصرواح غرب مأرب، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي غربي مأرب، وأفشلت هجمات ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش، وتمكنت من استهداف تعزيزات للميليشيات الحوثية غرب مأرب، ما أدى إلى تدمير طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما.

وأشار إلى أن 26 من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا بينهم قيادات ميدانية، فيما جرح عشرات آخرون في عدة هجمات فاشلة على مواقع الجيش في مديرية صرواح غرب مأرب، وأضاف «إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات جوية، تمكنت فيها من تدمير عربة و3 دوريات وكميات من الذخائر التابعة للحوثيين في الجبهة ذاتها».

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، جانبا من المعارك بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الانقلابية في وادي حلحلان غرب مأرب. كما نشر مقطعا آخر لمدفعية الجيش وهي تدك أوكار الميليشيات الحوثية وعناصرها تلوذ بالفرار بجبهة صرواح غرب مأرب.

وقال «إن قوات الجيش أحبطت محاولتي تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي الكسارة والمشجح، مؤكدا سقوط العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح وأسير.

من جهته وصف معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة التصعيد الحوثي على مأرب بأنه تقويض لجهود التهدئة ورفض صريح للحلول السلمية»، وقال «إن التصعيد الهستيري والخطير يؤكد مضي ميليشيات الحوثي في مخططها الانقلابي، وانقيادها الكامل خلف الأجندة الإيرانية وسياساتها التدميرية الرامية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

مشاهدات يمنية: