البرلمان التونسي يطالب باستقالة الغنوشي ومشيشي

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واعتبر النائب محمد عمار رئيس الكتلة التي تضم 38 نائبا، عبر صفحته على موقع فيس بوك أن تونس تعيش حاليا “أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية”، مقترحا على من سماهم الفاعلين السياسيين «خارطة طريق لتجاوز هذه الأزمات».
وتصدرت خارطة الطريق التي طرحها عمار، استقالة المشيشي، مقترحا ثلاثة أسماء يختار الرئيس قيس سعيد من بينها الشخصية الأقدر لتكوين حكومة مصغرة تكون أولويتها اقتصادية صحية.
أما ثاني أبرز المطالبات، فتتمثل في استقالة زعيم حركة النهضة الإخواني، راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، على أن يتفرغ البرلمان خلال الفترة المقبلة لتعديل النظام الانتخابي والسياسي.
وتتقاطع تصورات الكتلة الديمقراطية المعارضة والمتكونة من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مع مطالبة سعيد «بإدراج تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي ضمن أجندة الحوار الوطني».
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