شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يحذر من «تشظي الجيش السوداني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

حذر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الثلاثاء، من التشظي داخل مؤسسات البلاد العسكرية، واصفاً ذلك بأنه «أمر مقلق جداً»، داعياً إلى تضييق مساحة الخلافات السياسية بين المدنيين والعسكريين.

وأطلق حمدوك في مؤتمر صحفي عقده، أمس الثلاثاء، مبادرة وطنية؛ للخروج من الأزمة السياسية التي وصفها بأنها تضع البلاد في مفترق طرق تستهدف وجودها؛ بحيث تكون أو لا تكون. وقال: إن كل ما تعانيه البلاد من أزمات يعد من مظاهرها الأزمة السياسية، مشيراً إلى أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير.

وعدد حمدوك عناصر الأزمة، داعياً الجميع إلى الالتفاف؛ للخروج من خطرها الذي يستهدف مرحلة الانتقال، موضحاً أنه عرض مبادرته على كافة شركاء الحكم، بغية تحقيق إجماع حولها.

وأشار إلى أنه على الرغم مما تحقق من إنجاز مثل السلام في مرحلته الأولى، وفك العزلة، وإزالة السودان من قائمة الإرهاب، والإصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية فإن هناك تحديات لا تزال ماثلة تعترض مسار الانتقال؛ أهمها: الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية وكذلك تحقيق العدالة وتضارب الوضع الأمني والتوترات الأمنية وتعثر إزالة التمكين والقضاء على الفساد.

خطورة الانقسامات

ونبه إلى خطورة الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية، وعدم وجود مركز موحد لاتخاذ القرار، وغياب الأولويات المشتركة للانتقال.

وأكد أن نزع فتيل الأزمة لن يتم إلا عبر تسوية سياسية شاملة؛ تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكرية، وإيجاد رؤية مشتركة بينهم؛ لإنجاح الفترة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية.

وتقدم بمقترحات لخصها في قيام جيش وطني؛ وذلك عبر إصلاحات هيكلية.

وأوضح: إن قوات الدعم السريع أسهمت بدور إيجابي في التغيير، مبيناً أن عملية دمجها في القوات المسلحة؛ يتطلب توافقاً بين قيادتها وقيادات الجيش، وأن جهاز المخابرات يجب إنفاذ ما ورد بشأنه في الوثيقة الدستورية؛ وذلك باضطلاع الجهاز التنفيذي بدور في إدارته، وتطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس الأمن الوطني.

عدم الإفلات من العقاب

وشدد على قضية تحقيق العدالة؛ بحيث لا يفلت أحد من العقاب إنصافاً للضحايا وأسرهم، وأبان بأن الموارد الداخلية تكفي لحل الأزمة الاقتصادية.

وركز على ضرورة تفكيك نظام ال30 من يونيو،وأن يتم التجانس بين الجهات التي تتعامل مع العلاقات الخارجية.

وعبّر عن ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي خلال شهر.