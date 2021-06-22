شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ليبية أمام مؤتمر «برلين -2 « بشأن انسحاب القوات الأجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أمس الثلاثاء، أنها ستعرض مبادرة وطنية؛ تشمل وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد، خلال مؤتمر برلين 2 المقرر اليوم الأربعاء، فيما أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا اكتمال الاستعدادات للمؤتمر، معرباً عن تمنياته بخروج المؤتمر بمخرجات ناجحة، في حين قال مبعوث واشنطن الخاص لليبيا أمس الأول الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في البلاد بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضحت المنقوش في بيان لوزارة الخارجية: «عملنا خلال ثلاثة أشهر ماضية على إعداد مبادرة وطنية ليبية تحت اسم مبادرة استقرار ليبيا»، مضيفة: «تهدف المبادرة إلى أخذ الشعب الليبي زمام أمره، وأن يقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع الدول الداعمة لاستقرار ليبيا». وتابعت: «ستركز المبادرة على وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة»، إلى جانب العمل على توحيد الجيش الوطني وحل المشاكل الأمنية والاقتصادية.

سفير ألمانيا: المسرح مهيأ

بدوره، أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا اكتمال الاستعدادات لمؤتمر برلين 2 معرباً عن تمنياته بخروج المؤتمر بمخرجات ناجحة.

وعرض السفير صوراً للقاعة التي سيجتمع فيها المشاركون بالمؤتمر، قائلاً: «المسرح مهيأ» مضيفاً «انطباعات من مكان انعقاد مؤتمر برلين الثاني اليوم حول ليبيا، مع التمنيات بمخرجات ناجحة».

وتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من روما إلى برلين للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين 2، كما توجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، على رأس وفد رفيع إلى العاصمة الألمانية؛ للمشاركة في المؤتمر.

وتوجّه أيضاً وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إلى برلين للمشاركة في المؤتمر، وتأكيد موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق، في بناء مستقبل أفضل.

من جهة أخرى، قال مبعوث واشنطن الخاص لليبيا، أمس الأول الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في البلاد بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المبعوث ريتشارد نورلاند: إن جزءاً من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في أن حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها.

قال نورلاند: «سيكون ذلك تطوراً مهماً للغاية ومؤثراً جداً؛ لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم».

وأضاف: «هناك مفاوضات جارية مع بعض الأطراف المهمة تهدف إلى محاولة دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب للرحيل».

توحيد المؤسسة العسكرية

بدوره، دعا قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم»، الجنرال ستيفن تاونسند، إلى ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا.

وأفادت السفارة الأمريكية في طرابلس بأن الجنرال تاونسند التقى أمس بممثلي الحكومة الليبية ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن محمد الحداد. وأشارت السفارة إلى أن تاونسند والحداد ناقشا خلال اجتماعهما ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا على الفور، إلى جانب مناقشة الجانبين الجهود الجارية لتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية.

تنسيق الجهود الأمنية والسياسية

إلى ذلك، عقدت بالعاصمة الإيطالية روما، أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الرئاسي فقد تناولت المباحثات مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، على رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية.

بدوره أكد دراغي دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، ولعمل المجلس الرئاسي، مُثمناً عالياً ما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية.

روما تنفي تنظيم ملتقى مصالحة

في غضون ذلك، نفت الخارجية الإيطالية أن تكون قد لعبت أي دور في تنظيم ملتقى للمصالحة بين قبائل فزان الليبية في إيطاليا.

ونقلت وكالة (نوفا) الإيطالية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها، إن منظمة «آرا باسيس» الإيطالية غير الربحية، المساهمة منذ سنوات في تحقيق المصالحة التي تعقب الصراعات جنوب ليبيا، قامت بالترويج والدعوة إلى تنظيم هذا الملتقى.

هذا وكان المجلس الرئاسي رفض اعتزام وزارة الخارجية الإيطالية تنظيم الملتقى في روما، معتبراً هذا التوجه تجاوزاً للسلطات الليبية وتدخلاً في الشؤون الداخلية لليبيا.

(وكالات)