شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون عشرة من الشرطة في بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واغادوغو - أ ف ب

أودى كمين نصبه مسلحون، مساء الاثنين، بحياة عشرة من رجال الشرطة في قرية شمالي بوركينا فاسو، واعتبر الكثير منهم في عداد المفقودين، بحسب ما أكدت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني: «مساء الاثنين، استُهدفت مجموعة من وحدة للشرطة بكمين نصبه مسلحون في أنحاء بارسالوغو» بوسط شمال البلاد، لافتاً إلى «مقتل عشرة من أفراد الشرطة، إلى جانب فقدان آخرين وفق حصيلة أولية».

وأوضح مصدر آخر: «بعد الكمين، اعتبر أكثر من عشرة من عناصر الشرطة في عداد المفقودين؛ لكن عثر على بعضهم»، مؤكداً مقتل «عدة عناصر من الشرطة» في قرية ييرغو الصغيرة شمال بارسالوغو.

وبدأت السلطات عملية تمشيط لمطاردة المهاجمين وللعثور على المفقودين.

ويعود آخر كمين استهدف قوات الأمن شمال بوركينا إلى نهاية إبريل/ نيسان، حين تعرضت مجموعة عسكرية لهجوم قرب ييرغو أسفر عن مقتل أربعة جنود. وأكد جيش بوركينا فاسو، الاثنين، القضاء على 11 مسلحاً، وتدمير ثلاث قواعد إرهابية منتصف الشهر الحالي؛ وذلك خلال عملية في المنطقة الشرقية.