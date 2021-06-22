شكرا لقرائتكم خبر عن «عقود ومشتريات» بلدية دبي تحصل على تصنيف سبعة نجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

فازت بلدية دبي متمثلة في إدارة العقود والمشتريات بالجائزة الدولية لأفضل الممارسات لعام 2021 International Best Practice، حيث حصلت مبادرة «الطريق إلى ما بعد الإجراءات الاعتيادية للعقود والمشتريات» على تصنيف 7 نجوم كأفضل نموذج عالمي يحتذى به من بين 68 مشاركة عالمية عن فئة أفضل الممارسات العالمية، وتهدف المبادرة إلى تبنّي سبل تعزيز الابتكار في مجال العقود والمشتريات، من خلال تشجيع الحلول التقنية والتكنولوجيا المبتكرة وفق خارطة طريق رقمية، والتي تضمنت إنشاء مستودع البيانات وأنظمة شراء ذكية ومعايير تشغيلية عالية المقاييس ومفاهيم التركيز على المتعاملين واحتياجاتهم.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات ذات الإنجازات والمساهمات الريادية، الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في جميع جوانب عملياتها، والارتقاء بالممارسات العالمية في مجال الابتكار.