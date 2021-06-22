سيف الزري: إتاحة الانتساب للمواطنين ضمن «100مبرمج»

الشارقة: محمود محسن

أعلن اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة عن إتاحة الفرصة أمام أبناء دولة الإمارات في الانتساب لبرنامج «100 مبرمج» والتي جاءت تماشياً مع مبادرة مليون مبرمج التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و تبناها مجلس شباب شرطة الشارقة بالتعاون مع كليات التقنية العليا في الإمارة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج 25 مبرمجاً من خريجي الدفعة الأولى من منتسبي شرطة الشارقة، صباح الإثنين الماضي على مسرح أكاديمية الشرطية ضمن مبادرة 100 مبرمج بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة ود. عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والعميد د. محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية ومديري الإدارة، وعدد من الضباط ومنتسبي البرنامج.

وأكد الشامسي أن «المبادرة توجه حكومي لإيجاد مبرمجين على مستوى الوطن العربي ودولة الإمارات، ونحن في شرطة الشارقة سرنا مع هذا التوجه في إشراك منتسبي شرطة الشارقة في البرنامج، وتم تخريج 25 مبرمجاً هم النواة الأولى، على أن تستمر باقي الدفعات استناداً للطلبات المقدمة لدينا من خارج القيادة، وهو مؤشر على هذا التوجه»، لافتاً إلى أن الدفعة الأولى ستجد كل الدعم في سبيل تطوير قدراتها لكون مخرجات المبرمجين ستعود بالإيجاب على المؤسسة الشرطية، ومؤكداً استمرارية الدعم لهم للوصول إلى الغاية المرجوة في إيجاد كفاءات تعمل على تطوير قدراتنا، ونلبي الخدمات التي يسعى لها مجتمع دولة الإمارات مواطنين ومقيمين.

من جهته كشف د. عبداللطيف الشامسي أن مدة البرنامج التي ينتسب إليها الطلبة عبارة 6 أشهر مقسمة إلى 3 مساقات أساسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة ولغة البرمجيات، وجميعها مرتبطة وتترجم إلى تطبيقات حديثة يتم استخدامها في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وفي ختام الحفل قدم اللواء سيف الزري الشامسي راعي الحفل درعاً تذكارية لمدير مجمع كليات التقنية العليا، وكرم محاضر البرنامج والقائمين عليه، وسلم الشهادات للخريجين.