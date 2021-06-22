شكرا لقرائتكم خبر عن «تابي» المدعومة من «مبادلة» تحصل على 50 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت شركة «تابي» التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمدعومة من قبل «مبادلة»، على تسهيل مالي يعد الأكبر الذي تحصل عليه شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتأكيداً للاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين في قطاع التكنولوجيا المالية الإقليمي، ستقدم شركة «بارتنرز فور جروث»، التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، 500 مليون دولار لتمويل توسعات «تابي» التي تقدم لعملائها طرق دفع رقمية؛ حيث بالإمكان شراء كل ما يحتاج إليه الآن، والدفع في وقت لاحق من دون أيّ فوائد أو رسوم مضافة.

وقال ماكس بينيل، مدير الاستثمار في «بارتنرز فور جروث»: «تعد شركة تابي واحدة من أسرع الشركات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولديها فرصة جذابة للتوسع في السوق مستقبلاً». (بلومبيرج)