«يونيسكو» تعيد النظر في إدراج مناطق على قائمة التراث المهدد

أوصت هيئات استشارية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بإدراج البندقية وبودابست على قائمة التراث العالمي المهدد، فيما قد تسحب مرفأ ليفربول التجاري منها بسبب تطوره السريع جداً.

ونشرت هذه التوصيات قبل اجتماع لجنة التراث العالمي التي ستقرر اتباعها أم لا في فوزهو بالصين من 16 إلى 31 يوليو/تموز المقبل.

في البندقية، يشكل أثر الأنشطة السياحية الكثيفة أحد المعايير التي دفعت «اليونيسكو» إلى طلب إدراج المدينة على قائمة التراث المهدد.

وفي بودابست، فإن ضفة نهر الدانوب وحي قصر بودا هما المعنيان خاصة، والسبب عمليات هدم «غير مناسبة» وإعادة بناء واسعة النطاق خصوصاً المباني العالية التي تشوه الموقعين التاريخيين. كما أن الحاجز المرجاني العظيم مهدد بنفس المصير بسبب تدهوره الناجم عن تغير المناخ.

وفي ما يتعلق بميناء ليفربول التجاري، قد يكون قرار «اليونيسكو» أقوى لأنه يتضمن سحبه بالكامل من القائمة. وقد يترك مشروع تطوير أرصفة مدينة البيتلز المسمى «مياه ليفربول» أثراً سلبياً كبيراً خصوصاً على المباني التاريخية بحسب «اليونيسكو».

رغم التحذيرات المتكررة من الهيئة الدولية فإن تطوير المشروع لم يتوقف، وعبّر ستيف روثرا،م رئيس بلدية ليفربول، عن أسفه لاقتراح «اليونيسكو» ، وقال في بيان «إنه مخيب للآمال كثيراً. نحن فخورون بتاريخنا لكن تراثنا جزء حيوي من تنشيط» المدينة، وهناك موقع آخر مهدد بالعقوبة محمية سيلوس الطبيعية في تنزانيا بسبب الصيد غير المنظم.