شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات خدمية للمصريين في الخارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج، حول آليات استخراج جوازات السفر لأبنائهم، والأوراق الثبوتية، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

وأضافت أن ذلك يأتي تأكيداً للهوية المصرية بالحصول على الأوراق الثبوتية المصرية من الجوازات، وشهادات الميلاد، والرقم القومي لأبناء المصريين في الخارج، وليس التحدث باللغة العربية فقط، إذ تستهدف المبادرة أيضاً التوعية بكل المعلومات والخدمات.

وأوضحت الوزيرة أن اللواء ناصر درغام، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، والخبير في شؤون الجوازات والهجرة والجنسية، سيرد على كل الأسئلة والاستفسارات التي ترد من المصريين في الخارج، لما له من خبرة في هذا الشأن، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التجنيد، ومصلحة الأحوال المدنية والجوازات والهجرة والجنسية.