محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة نجاح 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، النتيجة العامة للصفوف الثلاث الأول والثاني والثالث، لمدارس التمريض، في حضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

أوضح المحافظ أن نتيجة الصفوف الثلاث لمدارس التمريض "بورسعيد، وبورفؤاد، والنصر"، جاءت بنسبة نجاح 100% لعدد 527 طالبًا وطالبة، مؤكدًا على أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.