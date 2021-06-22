هربا إلى الإسكندرية.. ضبط سائقي الأتوبيسين المتهمين بالتسبب في حادث "قطار حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائقي الأتوبيسين المتهمين بالتسبب في حادث التصادم مع قطار بضائع بخط حلوان.

وقال مصدر أمني إنه بتتبع خط سير المتهمين، بعد هروبهما من محل الواقعة، تبين اختباء المتهمين "سالم. م" و"مخلص. ر" داخل شقة سكنية في منطقة الهانوفيل بالإسكندرية.

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن مأمورية خاصة توجهت لمحل هروب المتهمين وتم القبض عليهما.

كان النائب العام أمر بتحقيق عاجل في واقعة تصادم قطار بضائع مع 2 ميكروباص في حلوان ما أسفر عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة 6 أشخاص آخرين.

وكشفت وزارة النقل في بيان عن تفاصيل الحادث، قائلة إنه في تمام الساعة 5:45 مساء يوم الإثنين 21 يونيو 2021، وأثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط "التبين/ العباسية" في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار.

وأضافت الهيئة أن الميني باص تواجد في مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، مضيفة أن سائق القطار حاول التوقف، ولم يتمكن من ذلك، ما أدى الى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر.