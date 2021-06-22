أستاذ مناعة: لم يثبت أي أضرار لتطعيمات كورونا.. وحرب اقتصادية بين شركات اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة والفيروسات، إنه لا يوجد أي لقاح من اللقاحات التي يتم استخدامها حاليًا تم إثبات أنه خطير أو مميت، لكن ثبت عكس ذلك من خلال الملايين الذين تم تطعيمهم حول العالم.

وأضاف "مصباح"، في فيديو بث مباشر لمصراوي،: "علينا أن نضع في الاعتبار أنه يوجد حرب اقتصادية كبيرة بين الشركات المختلفة المنتجة للقاحات"، لافتًا إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات تحدث مع كل التطعيمات بما فيها تطعيمات الأطفال.

وأشار إلى أن الذبحة وقرحة المعدة ليسوا من موانع الحصول على لقاح كورونا، لكن لابد من دكتور متخصص لكل حالة أن يقيم درجة الحصول على لقاح كورونا من عدمه.

وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد دواء مخصص لعلاج فيروس كورونا، ناصحًا المواطنين بالاستمرار في تلقي اللقاحات والابتعاد عن الشائعات التي يتعرض لها كل لقاح.

وقال أستاذ المناعة والفيروسات، إن الفترة المقبلة قد تشهد موجة رابعة لفيروس كورونا، لو لم نلتزم بالمعايير الاحترازية وأخذ التطعيمات واللقاحات.

وتابع: "الأعراض الأكثر شيوعًا حاليًا هو وجود صداع عنيف جدًا، وارتفاع حرارة الجسم بشكل بسيط، بجانب فقدان حاسة الشم والتذوق، ووجود إسهال وقيء بجانب ألتهاب الأعصاب وهذا من احدث الأعراض لكورونا".