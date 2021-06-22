الحكومة الأمريكية تغلق مواقع إنترنت إيرانية وحوثية

أغلقت الحكومة الأمريكية مواقع إنترنت تابعة لكيانات إعلامية إيرانية وحوثية منها قناة العالم الإيرانية، وكذلك قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثيين الإرهابية في اليمن. وبمجرد الدخول على هذه المواقع توجد رسالة تقول : "تم الاستيلاء على هذا الموقع.. إن هذا الموقع قد تم إغلاقه من قبل الحكومة الأمريكية وذلك بموجب مذكرة إيقاف كجزء من إجراءات إنفاذ القانون التابع لمكتب الصناعة والأمن، ومكتب الصادرات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي".



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