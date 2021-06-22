مصادرة 7000 جهاز كمبيوتر يستخدم في تعدين العملات الرقمية في إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 دقائق

صادرت الشرطة الإيرانية سبعة آلاف جهاز كمبيوتر تستخدم في عمليات تعدين العملات المشفرة في موقع غير قانوني مخصص لاستخراج تلك العملات، وهي أكبر عملية قامت بها حتى الآن لمصادرة الأجهزة الشديدة الاستهلاك للطاقة والتي تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في إيران.

يشار إلى أن الحكومة الإرانية كانت قد حظرت في أواخر مايو تعدين العملات المشفرة مثل بيتكوين لما يقرب من أربعة أشهر في إطار جهودها للحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي يلقي المسؤولون باللوم فيه على ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف الشديد الحرارة والجفاف.

وأوردت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن قائد شرطة طهران قال إن سبعة آلاف جهاز تعدين صودرت في مصنع مهجور غربي العاصمة.

وتُستخرج بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى من خلال عملية تعرف بالتعدين، إذ تتنافس أجهزة كمبيوتر قوية مع بعضها بعضا لحل مسائل رياضية معقدة. وهذه العملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وغالبا ما تعتمد على الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري المتوفر بكثرة في إيران.

ووفقا لشركة إليبتك لتحليلات سلاسل الكتل، فإن حوالي 4.5% من إجمالي عمليات تعدين بيتكوين تجري في إيران، مما يعود عليها بمئات الملايين من الدولارات من عائدات العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لتخفيف الضرر الناجم عن عقوبات أميركية.