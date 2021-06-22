واشنطن: سنواصل العمل لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 45 دقيقة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، على مواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، أن “سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران مصممة على أساس دفع المصالح الأميركية بمعزل عمن يتربع على عرش الرئاسة الإيرانية في عملية سميناها بالمصنعة مسبقاً”.

وبعد أن توقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الأحد، بعد فوز القاضي المتشدد، إبراهيم رئيسي، في الانتخابات الرئاسية في البلاد، قال برايس، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “سنواصل عملية المحادثات في فيينا، وبعد انتهاء الجولة السادسة نتوقع المشاركة في الجولة السابعة التي لم يحدد موعدها بعد”.

وأضاف أن عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي “يصب في مصلحتنا للتأكد من منع إيران بشكل دائم من الحصول على السلاح النووي”، مضيفا أن “هذه كانت مصلحتنا قبل الانتخابات كما هي بعد الانتخابات”.

وحول انتخاب رئيس متشدد في إيران، قال برايس: “لا بد من الإشارة إلى أن صانع القرار الرئيسي في إيران اليوم هو نفس الشخص الذي كان قبل الانتخابات، وكما كان في العام 2015، عندما تم التوصل إلى خطة العمل المشتركة الشاملة وعندما طبقت الخطة عام 2016”.

وأوضح أن واشنطن “ستواصل وبالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في مجموعة الدول “الخمس زائد واحد” لتحقيق مصالح أمننا القومي والذي يصب في مصالحنا المشتركة وهو منع إيران من الحصول على السلاح النووي”.

ورداً على سؤال لـ”الحرة” حول رفض الرئيس الإيراني الجديد التفاوض بشأن برنامج إيران الصاروخي، قال برايس إن “الرئيس بايدن قال باستمرار إن هدفنا أولاً هو العودة المتبادلة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة ولكن قلنا أيضاً باستمرار إن العودة فقط إلى الاتفاق ليست كافية، لأنه لدينا نقاط قلق أخرى ويشمل ذلك تطوير إيران لبرنامجها الصاروخي ونشر الأسلحة”.

وأكد أن الإدارة الأميركية ستتشاور عن قرب مع “حلفائنا وشركائنا بما في ذلك شركاؤنا في المنطقة حول السبل لمعالجة هذا الأمر”.

وقال: “في الواقع نحن على ثقة في أنه في حال عودتنا إلى الاتفاق النووي وعندما نعود بشكل متبادل إلى الاتفاق فسيكون لنا أدوات إضافية لمعالجة قضايا تقع خارج الاتفاق النووي ولم يشملها الاتفاق”، مشيرا إلى أن “هذه القضايا الأخرى لم تتحسن، بل على العكس أصبحت أسوأ وتشمل دعم إيران لوكلائها ومقاتلين في المنطقة ودعمها لإرهابيين”.