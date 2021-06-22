ماكنزي: إيران التهديد الأبرز لاستقرار الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 10:34 مساءً

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكنزي، الثلاثاء، على إن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للقوات الأفغانية حتى بعد الانسحاب، لافتا إن القوات الأميركية أتمّت نحو نصف عملية الانسحاب من أفغانستان وإنها ستكون قادرة، بحلول سبتمبر المقبل، على إتمام العملية بأكملها.

وأضاف ماكنزي في إيجاز صحفي عبر الهاتف إن الولايات المتحدة ستواصل دعم القوات الأفغانية وستواصل عمليات مكافحة الإرهاب من خارج أفغانستان.

وأشار القائد العسكري الأميركي إلى أن واشنطن ستحتفظ بتمثيل دبلوماسي عبر سفارة أميركية في كابول، مؤكدا أن مسؤولية حماية هذه السفارة ستقع على عاتق حكومة الدولة المضيفة، وإن كانت الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات كافة لحماية دبلوماسييها في أفغانستان وحول العالم.

وفي موضوع آخر، قال ماكنزي إن ايران لا تزال تشكل التهديد الأبرز لاستقرار الشرق الأوسط وإن الوجود الأميركي في المنطقة ردع سلوك إيران ومنعها من التمادي في أنشطتها الخبيثة.

وحول العراق، أكد أن القوات الأميركية موجودة هناك بدعوة من الحكومة العراقية، وأشاد بدور القوات العراقية وتطور قدراتها القتالية، وأعرب عن قلقه من لجوء بعض الجماعات المسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق من أجل الضغط على القوات الأميركية وإخراجها من العراق. وأضاف ماكنزي أن قواته ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وحول سوريا، قال إن الهدف الأساسي للوجود الأميركي هناك هو محاربة “داعش” الذي لا يزال قادرا على التأثير لنشر العنف، مؤكدا أن القوات الأميركية لا تقوم بعمليات قتالية في سوريا وإنما تقدم الدعم لـ”قوات سوريا الديمقراطية”.

وحول الحرب في اليمن، قال الجنرال الأميركي إنه مقتنع برغبة السعودية في إنهاء الصراع هناك، ولكنه شكك برغبة الحوثيين قائلا: “لا أعتقد أن الحوثيين مستعدون لاغتنام اللحظة مع أن لديهم فرصة للانخراط في مفاوضات”.

والتقى قائد القيادة المركزية الأميركية قائد أركان قوات الدفاع الإسرائيلي، أفيز كوخافي، في فلوريدا، حيث بحثا الجهود الجارية لتحويل إسرائيل من القيادة الأميركية الأوروبية إلى القيادة المركزية الأميركية.