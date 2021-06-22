فقدان 30 جثة لضحايا حريق مستشفى “ابن الخطيب” بالعراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 59 دقيقة

قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الثلاثاء، إن 30 جثة من ضحايا الحريق الذي وقع في مستشفى “ابن الخطيب” جنوب شرقي بغداد أواخر شهر نيسان- أبريل الماضي قد اختفت.

عضو المفوضية التابعة للبرلمان العراقي، “علي البياتي”، قال في بيان اليوم، إن عدد الوفيات في حريق مستشفى “ابن الخطيب” المعلن من قبل وزارة الداخلية كان 82 شخصا، وفق آخر بيان لها، بينما عدد الجثث المستلمة من قبل دائرة الطب العدلي هو 52 جثة فقط”.

وأضاف أن “هذا يعني أن هنالك 30 جثة مفقودة”، مرجحا أن تكون الجثث الثلاثين قد احترقت بالكامل.

ولم يصدر أي تعليق من قبل السلطات الصحية فيما لا يزال مصير تلك الجثث مجهولا.

يذكر أن حريقا كان اندلع في مستشفى ابن الخطيب جنوبي شرق العاصمة العراقية بغداد، في 24 نيسان/ أبريل الماضي، نتيجة انفجار أسطوانة أكسجين، ما أوقع 82 قتيلا و110 جرحى، وفق إحصاءات رسمية.

على إثر ذلك، أصدر رئيس الحكومة “مصطفى الكاظمي” قرارا بإيقاف وزير الصحة “حسن التميمي”، ومحافظ بغداد “محمد جبر”، ومسؤولين آخرين عن العمل، فيما قدم لاحقا وزير الصحة “حسن التميمي” استقالته من منصبه.