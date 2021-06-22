الجيش الليبي: شعبنا لا يقبل تأجيل أو تغيير موعد الانتخابات من جانب أي طرف

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

أكدت القيادة العامة للجيش الليبي، أن "الشعب لا يقبل تأجيل أو تغيير موعد الانتخابات من جانب أي طرف".



وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفي: "ندعم كل الجهود المبذولة لإرساء السلام وعودة الاستقرار في ليبيا".

وأضاف المسماري، في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية: "ندعم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل".

وتابع: "الحوار السياسي الحالي فرصة تاريخية أمامنا جميعًا ويجب استغلالها على النحو الذي يخرج بلادنا من أزمتها".

واستطرد: "نتطلع من الدول المنخرطة في مؤتمر برلين بذل كل الجهود لضمان المغادرة الفورية للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

وكان الجيش الليبي كشف عن آخر تحركات تركيا ضد البلاد، مؤكدا أن أنقرة تتعامل مع غرب ليبيا كمستعمرة.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، الإثنين، في تصريحات تلفزيونية، إن "أنقرة تواصل تعزيز الوجود التركي في غرب البلاد".

وكشف المسماري عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعمل على نقل عسكريين من أذربيجان إلى ليبيا، داعيا الأمم المتحدة والبعثة الأممية بالتصدي للمخططات التركية في ليبيا.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، وقاعدة معيتيقة المجاورة للمطار الذي هبط فيه آكار، والذي يحتفل الليبيون اليوم بذكرى تحريره من القوات الأمريكية.

كما جندت أنقرة أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضي.