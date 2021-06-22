المجلس العربي للطفولة يحذر من مخاطر التحديات التي يفرضها الانترنت على الطفل

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

حذر المجلس العربي للطفولة والتنمية اليوم، العالم العربي من مخاطر التحديات التي تفرضها شبكة "الانترنت" على الطفل، مشددا على ضرورة تهيئة الطفل العربي واتخاذ جميع التدابير الوقائية والعلاجية والتوعوية له.



جاء ذلك في كلمة للأمين العام للمجلس الدكتور حسن البيلاوي في فعالية إطلاق الحملة العالمية لتوعية الاطفال في وسائل الاتصال والتقنية الحديثة تحت شعار "انترنت آمن لأطفالنا".

وقال البيلاوي ان "التحول الرقمي والانتشار السريع لتقنية المعلومات والاتصالات قد غيرا العالم وشكال حياتنا اليومية وتصرفاتنا في المراحل العمرية المختلفة بما في ذلك الأطفال".

وتهدف الحملة الى التعريف بفرص ومخاطر التقنية الرقمية الحديثة وتوعية الوالدين والأطفال بأهمية الاستخدام الآمن لوسائل التقنية الرقمية الحديثة والقاء الضوء على آليات تمكين الأطفال من استخدام الانترنت.