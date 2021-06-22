شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستعد لتخفيف قيود السفر للملقحين بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد حكومة بوريس جونسون للسماح للبريطانيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا بالسفر إلى أكثر من 150 دولة دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم إلى إنجلترا في وقت لاحق من هذا الصيف.

ويتوقع المسؤولون أن يتم الموافقة على السياسة الجديدة من جانب الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة، مما يمهد الطريق لإعادة فتح الرحلات الدولية إلى الوجهات المحببة في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

لكن من غير المرجح أن يدخل التغيير حيز التنفيذ قبل حلول شهر أغسطس، ومن المتوقع أن يحافظ الوزراء على تطبيق حد صارم على عدد الوجهات فيما يسمى بالقائمة الخضراء للسفر الخالي من الحجر الصحي عندما يقدمون تحديثًا هذا الأسبوع.

ولم يتم بعد اتخاذ قرارات نهائية بشأن سياسة الحجر الصحي والقائمة الخضراء داخل الحكومة، وسوف تخضع سياسة الحجر الصحي والقائمة الخضراء لمشورة علمية حول حالة الوباء.