شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلن تعذر تحقيق هدف بايدن على صعيد التلقيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه سيتعذر تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس جو بايدن في الرابع من تموز/ يوليو المقبل، والذي يصادف يوم العيد الوطني، لجهة تلقيح 70% من السكان البالغين بجرعة واحدة على الأقل ضد كوفيد-19.

وهذا أول هدف يخفق الرئيس الأمريكي في تحقيقه في ملف التلقيح، بعدما جعل من حملة تأمين المناعة الجماعية ضد الوباء أولوية في مستهل ولايته.

وقال جيف زيينتس منسق مكافحة كوفيدـ19 في البيت الأبيض: إن هذا الهدف سيتم تحقيقه «بالنسبة للبالغين الذين عمرهم 27 عاماً وما فوق» بحلول الرابع من تموز/ يوليو. وأضاف: «نعد أن الوصول إلى تلقي 70% من جميع البالغين جرعة واحدة على الأقل سيحتاج إلى بضعة أسابيع إضافية».

وحتى الآن، تلقى 65.4% ممن يبلغون 18 عاماً وما فوق جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الثلاثة المجاز استخدامها في البلاد.

ولن تتيح وتيرة التلقيح الراهنة بلوغ نسبة السبعين في المئة خلال أقل من أسبوعين. وتفيد معطيات السلطات الصحية أن متوسط عدد الجرعات الذي يعطى يومياً ناهز قبل بضعة أيام 850 ألف جرعة، وهو رقم يشمل أيضاً الأطفال والفتيان اعتباراً من 12 عاماً باعتماد لقاح فايزر-بايونتيك.

كذلك، سعى بايدن إلى تلقيح 160 مليون أمريكي بالكامل بحلول الرابع من تموز/ يوليو. وحتى الآن، ثمة حاجة إلى تلقيح عشرة ملايين شخص إضافيين لتجاوز هذا السقف.

وتوقع زيينتس بلوغ هذا الهدف بحلول منتصف تموز/ يوليو.

وتجاوزت 16 ولاية من أصل 50 إضافة إلى العاصمة الفيدرالية واشنطن، عتبة منح سبعين في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. وأنجز هذا الأمر خصوصاً في الولايات الواقعة على ساحلي البلاد؛ لكن الفوارق لا تزال كبيرة مع ولايات أخرى مترددة من مثل ميسيسيبي وألاباما ولويزيانا ووايومينغ.