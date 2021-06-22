شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم مصري أمريكي للتعاون في إنتاج الهامر العسكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي، والسفير الأمريكي في القاهرة، جوناثان كوهين، مراسم توقيع مذكرة تفاهــم بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، المعروف بمصنع 200 الحربـي، وشركـة «إيه إم جنرال» الأمريكية، للتعاون في مجال إنتاج العربات العسكرية «هامر».

وأوضح الوزير، في بيان لوزارة الإنتاج الحربي، أمس الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون المشترك مع الولايات المتحدة، لتنفيذ مشروع إنتاج شاسيهات العربات العسكرية «هامر»، مؤكداً سعي وزارة الإنتاج الحربي إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات، ضمن جهود تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية لتوفير متطلبات القطاع العسكري والمدني بالدولة المصرية.

وأعرب الوزير عن ثقته في تكنولوجيات التصنيع المتقدمة لدى الشركة الأمريكية كما قام على هامش التوقيع بتوجيه الدعـوة للشركة للمشاركة في معرض «إيدكس 2021»، المقرر إقامته في مصر بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأكد رئيس الشركة الأمريكية والمدير التنفيذي، ندي هوف، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي يعزز العلاقات المثمرة طويلة الأمد بين الشركة والحكومة المصرية، مشيداً بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب.

وأشاد رئيس الشركة الأمريكية بالقدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي، ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر، مؤكداً تطلعه لتفعيل التعاون بين الجانبين في أقرب وقت ممكن.